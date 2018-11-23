النيابة العامة التركية حوّلت إلى المحكمة قضية مقتل السفير الروسي لدى تركيا

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "النيابة العامة التركية أحالت ملف اغتيال السفير الروسي لدى ​أنقرة​ ​أندريه كارلوف​، إلى القضاء، ووضعت المعارض التركي ​فتح الله غولن​ على رأس لائحة الاتهام".

وأوضحت أنّ "لائحة الإتهام تتضمّن أسماء 28 شخصًا، بينهم ثلاثة من كبار القياديين في منظمة غولن، تتّهمهم النيابة بمحاولة قلب النظام الدستوري بالقوة، والانتماء إلى منظمة إرهابية وارتكاب جريمة قتل عن سابق إصرار وتصميم"، لافتةً إلى أنّ "حسب لائحة الاتهام، فإنّ جريمة قتل كارلوف كانت عملًا استفزازيًّا استهدفت به منظمة غولن العلاقات التركية الروسية".

وكان كارلوف قد اغتيل رميًا بالرصاص على يد مسلّح في 19 كانون الأول عام 2016، أثناء زيارته معرضًا للصور في أنقرة.