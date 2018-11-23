مصرع عامل وإصابة آخر أثناء إزالة عقار مخالف بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

لقي عامل مصرعه، وأُصيب أخر، إثر انهيار سقف عقار مخالف، اثناء مشاركتهما في عملية الإزالة، بمنطقة حدائق القبة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من مشرف الشركة المكلفة بتنفيذ أعمال الهدم للعقار رقم 867/ 843 أ بشارع بورسعيد، يفيد سقوط جزء من خرسانة السقف فوق عاملين أثناء قيامهما بعملية الإزالة.

أمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بسرعة انتقال الأجهزة الأمنية والمعنية إلى موقع البلاغ، وأفاد فحص العميد محمد سمير مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بأن المصابين هما (كمال.ع"، 44 سنة، مصاب باشتباه في كسر بالجمجمة وكسرين مفتوحين في الساقين وتوفى فور وصوله مستشفى جراحات اليوم الواحد، و"محمد.ر"، 19 سنة، مصاب بجروح وكسور سطحية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبينت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، ووجه اللواء هاني جرجس حكمدار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة، وانتدبت النيابة العامة لمعاينة موقع البلاغ والعقار.