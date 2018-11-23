"مستقبل وطن" بالجيزة يوفر سلع غذائية لأهالي كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

أعلن حزب مستقبل وطن بالجيزة، استمرار فعالياته التي تهدف لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لأهالي مدينة كرداسة.

وقال علاء والي، أمين عام الحزب بالمحافظة، إن هناك فئات وأسر فقيرة كثيرة تحتاج للمساعدة فى ظل ارتفاع الأسعار وكثرة الأعباء المعيشية، ومصروفات المدارس وغيرها من الأعباء.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن واجبهم كحزب وطنى هو تلبية طلبات المواطنين، واحتياجاتهم بجانب الدور الذي تقوم به الحكومة فى دعم هؤلاء الأسر.