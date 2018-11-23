بالصور.. أمطار غزيرة تُغرق شوارع الدقهلية وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

هطلت أمطار غزيرة بشكل متقطع، اليوم الجمعة، على أرجاء مدن وقرى محافظة الدقهلية، ما أدى إلى غرق الشوارع وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب شدة الرياح.

وكلف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بنزول سيارات شفط المياه إلى الشوارع الرئيسية بالمدن، لشفطها من الأماكن المنخفضة والتي تجمعت فيها المياه بشكل كبير.

ووجه شارويم بنزول حملات دورية متكاملة، لتنظيف وصيانة المجاري المائية، وشبكات الصرف الصحي، بما يضمن انسيابية عالية في التصريف وتجنب عمليات طفح مياه الصرف الصحي والأمطار بالشوارع، وتفقد اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين والتأكد من سلامتها ومتانتها، وسلامة عزل التوصيلات والأسلاك بأعمدة الكهرباء، ومراجعة سيارات الشفط الموجودة والتأكد من جاهزيتها وإصلاح التالف منها، وإجراء حصر بكافة الاحتياجات من السيارات.