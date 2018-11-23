بوجدانوف يبحث مع السفير السوري لدى موسكو الأوضاع في بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير السوري لدى روسيا رياض حداد الأوضاع في سوريا في إطار لقاءات أستانا المرتقبة في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الخارجية الروسية أن بوجدانوف وحداد تبادلا الآراء خلال اللقاء بشأن تطورات الأوضاع في سوريا وما حولها.

وأضاف البيان أن المباحثات وتبادل الآراء جرى في إطار الاستعداد للقاء الدولي المرتقب في أستانا بشأن سوريا يومي 28-29 نوفمبر الحالي. يُذكر أن لقاء أستانا القادم هو رقم 11، وسيجري في العاصمة الكازاخستانية.