غدا.. وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرافقها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، غدا السبت، مركز الزوار بمحمية رأس محمد بعد الانتهاء من تطويره، وذلك علي هامش مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.
وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سیناء، أنه جرى تطوير محمية رأس محمد تطويرًا شاملًا، موضحا أن عمليات التطوير شملت تطوير مركز زوار على أعلى مستوى وتزويده بكافة الوسائل والأجهزة التكنولوجية الحديثة لعرض للمعالم السياحية بالوسائل المرئية والسمعية بكافة اللغات المختلفة.
كما جرى إقامة عدد من الحمامات ومظلات للزائرين المترددين على المحمية وعمل مدقات ولافتات إرشادية وأيضا تطوير بوابة الدخول، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة عمليات التطوير بالمحمية بلغت نحو 7 ملايين جنيه، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي الأوربي.
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