مصرع عامل وإصابة أخر خلال إزالة عقار مخالف بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

لقي عامل مصرعه، وأُصيب أخر، إثر انهيار سقف عقار مخالف، خلال مشاركتهما في عملية الإزالة، بمنطقة حدائق القبة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من مشرف الشركة المكلفة بتنفيذ أعمال الهدم للعقار رقم 867/ 843 أ بشارع بورسعيد، يفيد سقوط جزء من خرسانة السقف فوق عاملين اثناء قيامهما بعملية الإزالة.

أمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بسرعة انتقال الأجهزة الأمنية والمعنية إلى موقع البلاغ، وأفاد فحص العميد محمد سمير مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بأن المصابين هما (كمال ع م، 44 سنة، مصاب باشتباه في كسر بالجمجمة وكسرين مفتوحين في الساقين وتوفي فور وصوله مستشفى جراحات اليوم الواحد، و"محمد ر ع، 19 سنة، مصاب بجروك وكسور سطحية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، ووجه اللواء هاني جرجس حكمدار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة، وانتدبت النيابة العامة لمعاينة موقع البلاغ والعقار.