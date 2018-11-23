حكاية جلسة فرفشة في ليلة الرعب بالحي الشعبي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - البرج مكون من 13 طابقا تم بناؤه حديثا وغير مأهول بالسكان.. جلسة فرفشة كادت تودي بحياة 3 أشخاص تحت الأنقاض.. البرج تعرض لانهيار جزئي وتصدعات في الجدران

لم تكن ليلة الخميس "سعيدة" على أهالي شارع الإيمان المتفرع من شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، برودة الطقس تبددت مع سخونة الأحداث، إذ قضى عدد من السكان ليلتهم يفترشون الرصيف خوفا من الموت تحت أنقاض برج سكني تعرض لانهيار جزئي وتصدعت جدرانه دون خسائر في الأرواح. 30 دقيقة بعد منتصف الليل، أعلنت معها عقارب الساعة، بدء حالة من الهلع والخوف سيطرت على قاطني الشارع الذي لا يتعدى عرضه الـ3 أمتار، صراخ وعويل واستغاثة كانت السمة السائدة بالمشهد الذي يعيشه الأهالي لأول مرة منذ قدومهم للإقامة بها.

دقائق قليلة احتاجها الشارع ليتحول إلى ثكنة عسكرية، رجال الشرطة يطوقون المكان مدعومين بتشكيلات من قوات الأمن مع وصول فرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق وسط ترقب الأهالي. عيون شاخصة لا تنصرف عن ذلك البرج السكني المقام منذ أشهر قليلة، والمكون من 13 طابقا،

دقائق قليلة احتاجها الشارع ليتحول إلى ثكنة عسكرية، رجال الشرطة يطوقون المكان مدعومين بتشكيلات من قوات الأمن مع وصول فرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق وسط ترقب الأهالي. عيون شاخصة لا تنصرف عن ذلك البرج السكني المقام منذ أشهر قليلة، والمكون من 13 طابقا، إذ إنه غير مأهول بالسكان وسط تساؤلات البعض: "هي الهزة اللي حصلت من شوية بجد ولا كان حلم" ليرد عليه أحد الحضور بلغة حادة: "انت جاي تهزر في المصيبة اللي احنا فيها". تعليمات مشددة من العقيد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بعدم السماح لأحد بالاقتراب من البرج الذي تعرض لانهيار جزئي وسط تشققات في الجدران حرصا على سلامة الجميع بينما أسرع رجال الإنقاذ إلى المنازل المجاورة للبرج للتأكد من سلامة قاطنيها الذين فروا منها بعد سماع أصوات "طقطقة" صادرة من ناحية البرج شاهق الارتفاع. يحتضن عم إبراهيم طفليه اللذين لم يكملا سن العاشرة بعدما طمأن إياهما وزوجته: "ماتخافوش كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله المهم إننا بخير وماحدش حصله حاجة من الجيران"، يحاول الأب الأربعيني التقاط أنفاسه بعدما قطع المسافة من شقته القابعة في الطابق السابع للعقار المتاخم للبرج إلى الشارع في وقت قياسي عدة مرات هربا من كابوس الموت تحت الأنقاض "حسيت ان البيت هيقع". وفي مشهد يظهر معدن المواطن المصري الأصيل والعلاقة الوطيدة بين الجيران وبعضهم البعض، همَّ أصحاب المحال التجارية بتوزيع المياه على الأهالي الذين تركوا منازلهم خوفا من تأثرها بما حدث للبرج ذي الـ13 طابقا بينما حرص أحد أفراد الشرطة على طمأنة الجميع بأنهم سيبيتون ليلتهم في منازلهم. حالة من الغضب سيطرت على الأهالي الذين طالبوا رجال الشرطة بالتصدي لما وصفوه بـ"فساد" مسؤولي حي الهرم خاصة مع بناء أدوار مخالفة لا تتناسب مع عرض الشارع الضيق متراص العقارات، في الوقت الذي توجه فريق منهم إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور وحرروا محضرا ضد مالك البرج السكني والمقاول المسؤول عن عملية البناء. مع مرور الوقت، وصلت سيارة تحمل شعار المحافظة، ترجل منها بعض الأشخاص يحملون معدات هندسية اقترب قائدهم من المسؤول عن عملية التأمين وأخبره بأنهم أعضاء لجنة هندسية تم تشكيلها من المحافظة والحي حضرت لمعاينة البرج محل الواقعة. على مقربة من باب البرج، كان رجال المباحث بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة يستمعون إلى أقوال شهود عيان من الجيران للوقوف على تفاصيل الواقعة، ليؤكدوا أنهم فوجئوا بسماع أصوات صراخ واستغاثة من البرج، ولدى اقترابهم وجدوا 3 أشخاص يغادرون البرج وبسؤالهم قرروا: "إحنا كنا فوق وحسينا بهزة شديدة بعدها لقينا السلالم بتقع فجرينا". التحريات الأولية لرجال المباحث أشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة كانوا يتعاطون المواد المخدرة أعلى البرج، إلا أنهم أسرعوا بالمغادرة فور حدوث تصدعات في الجدران وانهيار عدد من درجات السلم، تزامنا مع تجمع الأهالي لاكتشاف حقيقة الأمر. وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط البرج، ومنعت حركة المارة حرصا على سلامة الجميع، في الوقت الذي تضمن التقرير المبدئي للجنة الهندسية وجود تصدعات وشقوق في الجدران وانهيار درجات السُلم في الأدوار الأولى مع وجود 3 أدوار مخالفة، مع بدء فحص العقارات المجاورة للبرج.

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