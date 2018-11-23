انت الان تتابع بينهم مصريين.. 30 ألف لاجئ توفوا في طريقهم لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ م

نشرت الصحيفة البريطانية 64 صفحة لأسماء 34.361 لاجئًا توفوا خلال الـ25 سنة الأخيرة، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، وقال «مارك رايس أوكسلي»، رئيس تحرير المشاريع الخاصة في صحيفة الجارديان، هذه القائمة تكشف عن الحقيقة المرعبة لتصاعد البؤس البشري، فكان بالإمكان تجنب هذه الوفيات التي تحدث من 25 عاما وحتى يومنا هذا، وهذا دليل حاد لفشل سياسة الديمقراطيات الليبرالية، لافتًا إلى أن القائمة تحتوي على اسم وجنس وعمر الشخص، وبلدهم الأصلي، وكيف ومتى مات، وتشمل اللاجئين بدءا من أطفال لا تزيد أعمارهم عن شهرين، جنبا إلى جنب مع الكبار الذين يبلغون 66 عاما.

لم يكن من المعلوم منشأ بعض اللاجئين من القائمة، والمعلوم منهم يأتون من: «منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى»، وفي السنوات السابقة أتى العديد من أوروبا الشرقية، مثل البوسنة وألبانيا وبولندا، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وتضم القائمة 500 مهاجر «100 طفل و400 بالغ»، من أثيوبيا،