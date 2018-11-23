انت الان تتابع «عدم لمس الشاشة».. نصائح لاستخدام موبايلك في المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٥ م

الماء هو العدو الأول لهاتفك، ومع دخول فصل الشتاء، والأمطار التي تتعرض لها البلاد، تحتاج لمعرفة بعض النصائح الواجب اتباعها لحماية هاتفك الذكي من أية أضرار إذا ما قررت استخدامه تحت الأمطار، خاصة إذا لم يكن داعمًا بالفعل لمقاومة المياه مثل هواتف شركة سوني، فهناك بعض الحيل التي يمكنك القيام بها إذا تعرضت لموقف سئ وسقط هاتفك في المياه، أهمها عدم محاولة تشغليه، لأن هذا يضر بالجهاز أكثر، في السطور التالية نستعرض طرق حماية هاتفك من الأمطار والحيل اللازمة إذا سقط في المياه.

1- اشتري غطاء حماية ضد المياه، فقط اكتب على جوجل "Waterproof Case for ..." وضع مكان النقاط نوع هاتفك وبعدها اسم مصر، وسيظهر لك العديد من المنتجات. 2- إذا ما تعرضت شاشة الهاتف إلى المياه، لا تمسحها بيدك حتى لا تتلف الشاشة بل استخدم قطعة قماش جافة للقيام بذلك. 3- لا تلمس شاشة الهاتف بيدك إذا كانت مبتلة،