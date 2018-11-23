انت الان تتابع 7 قتلى وغرق 3 آلاف منزل.. الفيضانات تُحاصر العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١١ م

أعلن قائم مقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين العراقية علي دحدوح، اليوم الجمعة، مقتل 7 مدنيين وغرق 3 آلاف منزل بفيضانات ضربت القضاء الليلة الماضية، وقال دحدوح: «الشرقاط تعيش في كارثة كبيرة ولا من أحد يأتي لإنقاذنا، فخسائرنا بشرية ومادية، وهناك 7 أشخاص فارقوا الحياة وهناك عشرات الآلاف من المواشي نفقت»، وأضاف: «المئات من السيارات تضررت وكذلك بيوت سقطت»، داعيا رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى توجيه مؤسسات الدولة وإعلان حالة الطوارئ في القضاء لإنقاذ سكانه، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصرع 7 أشخاص في الشرقاط، وقال إن «السبعة هم امرأتان وخمسة أطفال». وتسببت الأحوال الجوية السيئة في محافظة صلاح الدين العراقية بخسائر مادية كبيرة، حيث شهدت المحافظة الواقعة شمال وسط العراق فيضانات وأمطارا غزيرة وسيولا جارفة ليلة الجمعة. وشهدت قرى الحور والجرناف