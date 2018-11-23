ياسمين عبد العزيز.. بدأت بالإعلانات ودخلت الفن صدفة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بدأت ياسمين عبد العزيز مسيرتها مبكرًا، وهي في سن الرابعة عشرة من عمرها، من خلال مجال الإعلانات، ولم تكن تفكر بالتمثيل، حتى جاءتها الفرصة صدفة بمساعدة الفنانة سميرة أحمد

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ م

ياسمين عبد العزيز، الدلوعة الشقية الصعيدية، التي عاشت نجمة للإعلانات 5 سنوات أعلنت خلالها موهبتها، ثم انفجرت هذه الموهبة لتكشف لنا عن فنانة سرعان ما أصبحت إحدى نجمات الصف الأول، إذ تتمتع بكاريزما خاصة مميّزة أهّلتها لأن تصبح بطلة مبكرًا، ثم نجحت في تشكيل أسلوبها الخاص الذي مكنها من أن تكون النجمة الوحيدة من فنانات جيلها التي تقف جنبًا إلى جنب أمام النجوم الرجال في شباك التذاكر وتنافسهم بقوة بل وتتفوق عليهم، وفي السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عنها.

ياسمين عبد العزيز من مواليد القاهرة، في 16 يناير عام 1980، وترجع أصولها إلى منطقة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، تخرجت في الأكاديمية الحديثة بالمعادي، وبدأت مسيرتها مبكرًا، وهي في سن الرابعة عشرة من عمرها، عندما طلبت صديقة والدتها، صاحبة إحدى شركات الإعلانات، الاستعانة بها في تصوير أحد الإعلانات، ونجحت في

ياسمين عبد العزيز من مواليد القاهرة، في 16 يناير عام 1980، وترجع أصولها إلى منطقة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، تخرجت في الأكاديمية الحديثة بالمعادي، وبدأت مسيرتها مبكرًا، وهي في سن الرابعة عشرة من عمرها، عندما طلبت صديقة والدتها، صاحبة إحدى شركات الإعلانات، الاستعانة بها في تصوير أحد الإعلانات، ونجحت في تقديمه، واحترفت هذا المجال لتصبح واحدة من أهم الوجوه الإعلانية في مصر طوال 5 أعوام إلى أن اعتزلت ذلك المجال منذ دخولها عالم الفن.

ياسمين عبد العزيز لم تسع لأن تكون فنانة، ولم يكن التمثيل في بالها مطلقًا، وفي بداية مشوارها كانت تتمنى أن تُصبح مخرجة، وتقدمت بالفعل في معهد السينما لدراسة الإخراج، وفي أثناء ذلك هاتفتها الفنانة سميرة أحمد، لتُشاركها في مسلسل «امرأة من زمن الحب»، وجسّدت شخصية «هايدي» في أول ظهور فني لها عام 1998، وقدّمت دورًا مميزًا أصبح انطلاقة لها، وشاركت بعد ذلك في مسلسل «قط وفار»، وفي العام التالي شهد أول مشاركة سينمائية لها من خلال فيلم «جنون الحياة»، ثم أفلام: «قدر امرأة، جالا جالا»، ومسلسل «الرقص على سلالم متحركة» 2001.

أول بطولة سينمائية لها جاءت مبكرًا، وكانت أمام الفنان أشرف عبد الباقي، من خلال فيلم «رشة جريئة» 2001، ثم وقفت أمام مصطفى قمر بفيلمه «قلب جريء» 2002، ثم أحمد حلمي في «صايع بحر» 2004، ثم فتحي عبد الوهاب في «فرحان ملازم آدم» 2005، ثم مصطفى قمر مرة أخرى في فيلم «حريم كريم» في نفس العام، وكذلك مجددًا أمام أحمد حلمي في «زكي شان»، ثم محمد رجب في «ثمن دستة أشرار» 2006، ثم أحمد عز في «الرهينة» في نفس العام، تبعه طلعت زكريا في «حاحا وتفاحة»، وللمرة الثالثة أمام مصطفى قمر في «عصابة الدكتور عمر» 2007، وفي نفس العام أمام محمد سعد في «كركر».

خاضت ياسمين بعد ذلك أول بطولة مطلقة لها بفيلم «الدادة دودي» عام 2008، وأدى نجاح التجربة إلى قرارها الوقوف كأول نجمة في جيلها أمام النجوم الرجال في شباك التذاكر، وبذلك كوّنت قاعدة جماهيرية ضخمة شجعتها على تقديم «الثلاثة يشتغلونها» عام 2010، ثم «الآنسة مامي» 2012، ثم «جوازة ميري» 2014، ثم «أبو شنب» 2016، ومن بين أسباب قرارها مبكرًا خوض تجربة البطولة المطلقة، أنها ترى أننا نعيش في مجتمع ذكوري، وتقول في حوار لها عام 2014: «كنت أعمل دائمًا بجانب ممثل كوميدي كان يغضب لو أحد ضّحك الناس غيره، وكان يُغيّر مشاهد لي حتى لا أُضحك الناس».

ياسمين عبد العزيز شاركت في عملين مسرحيين، وهما «رد قرضي» 1999، و«كده أوكيه» 2003، وكذلك في فوازير «العيال اتجننت» 1999، ومسلسلات إذاعية «مبروك جالك قلق» 2004، و«الحلوة والكداب» 2007، و«فراولة» عام 2009، ومنذ ظهورها فنيًا لأول مرة، قررت أن لا تُقدم أعمالًا من أجل الانتشار فقط، وأن تختار أدوارها بعناية وإن كان ذلك على حساب حجم رصيدها الفني، فهي تميل إلى الكيف لا الكم.

بين ياسمين والمخرج والكاتب خالد جلال، تعاون فني كبير، فهو مؤلف «الآنسة مامي، جوازة ميري، أبو شنب، هربانة منها»، وهي الأعمال التي قدّمتها سينمائيًا وتليفزيونيًا في الـ6 أعوام الماضية، وقالت عن ذلك خلال حوار لها: «إحنا نفس الدماغ والأسلوب ومتفاهمين جدًا، وهناك كيمياء رهيبة بيننا، بالإضافة لكونه خير من يُعبر عن المرأة في كتاباته وأنا متحيزة للمرأة في أعمالي وأرى أنها ما زالت مظلومة ومقهورة».

ياسمين عبد العزيز نادرة الظهور التليفزيوني، حيث لم تُجر سوى حوارين آخرهما كان منذ 14 عامًا، حينما ظهرت مع منى زكي ببرنامج «فرصة سعيدة»، الذي كان يُقدمه الفنان شريف منير، عام 2005، عبر شاشة «دريم»، وقبله كان لها حوار مع الفنان كريم عبد العزيز، عام 1999، ببرنامج «الليلة»، الذي كان تُقدمه الدكتورة هالة سرحان، عبر شبكة قنوات «ART».

في عام 2016، قاضت ياسمين، ابنة الفنان هشام سليم «زين»، واتهمتها بالاعتداء عليها وإصابتها بجروح في الوجه في أثناء وجودهما في منطقة الساحل الشمالي، وحصلت على حكم قضائي بحبسها 3 أشهر، إلى أن اعتذر لها «سليم» وابنته، فقبلت الاعتذار وتنازلت عن القضية.

وياسمين عبد العزيز لها شقيقان «شريف ووائل»، والأخير فنان صاعد، وكشف خلال حوار له ببرنامج «نفسنة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، سبتمبر 2016، أن شقيقته هي كلمة السر وراء رفضه الزواج حتى وقتنا الحالي، لافتًا إلى أن عشقه لـ«ياسمين» وأسلوبها المرح يمنعه عن الزواج بإنسانة تختلف عنها في الصفات.

تُفضل السينما على التليفزيون، وتعتبر أنها من تصنع تاريخ الفنان، وبذلك انقطعت عن الدراما لمدة 16 عامًا، وعادت بمسلسلها «هربانة منها»، وتقول عن سبب عودتها في حوار صحفي لها، إنها بسبب الإلحاح الدائم من شركات الإنتاج ومن الأصدقاء ومن الأهل، واعتبرت نفسها «رقم واحد» في المشاهدة، والأعلى أجرًا في دراما رمضان 2017.

حدثت بينها وبين الفنان تامر حسني أزمة حول مسلسلها «هربانة منها»، حيث إنه كان من سيقف أمامها بدلًا من مصطفى خاطر، إلا أنه انسحب مبكرًا، ورفضا التعليق على ذلك، إلا أنهما ظهرا جنبًا إلى جنب خلال حضورهما حفل تكريم لإحدى المؤسسات الإعلامية يناير 2018.

ياسمين تزوجت مبكرًا منذ 17 عامًا من رجل الأعمال محمد حلاوة، كزوجة ثانية، ولديهما من الأبناء «ياسمين 15 عامًا، وسيف 7 أعوام»، وتقول إنهما سبب قلة ظهورها في المناسبات الفنية، وتُضيف خلال الحوار: «أفضّل عدم الظهور في التجمّعات الفنية لأن بيتي وأولادي لهم حق عليّ، فأنا أذاكر للأولاد وأحرص دائمًا على الوجود معهما، فهما أولى بالوقت الذي يضيع خارج المنزل»، إلا أنها أعلنت في نوفمبر 2018، انفصالها وزوجها دون ذكر أسباب.

تحاول ياسمين عبد العزيز إبعاد أولادها تمامًا عن عالم الفن، وتقول عن ذلك: «ابنتي لم تشاهد أفلامي باستثناء (الآنسة مامي) الوحيد الذي شاهدته وكانت تضحك عليّ، وهي لا تعرف أي ممثل على الإطلاق، وأنا أحاول أن أبعدهما عن التمثيل نهائيًا، ياسمين عندما تقول لي أريد أن أُمثّل مسرحية في المدرسة، أرفض لأنني لا أريد أن تدخل هذا المجال أبدًا، وهذا ليس معناه أن التمثيل سيئ، بالعكس فهو مهنة جميلة جدًا لكنه يُقيّد الإنسان وأنا أريد لابنتي أن تنطلق».