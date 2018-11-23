كيف تتجاوز إيران ضغط العقوبات الأمريكية؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إيران تسعى إلى رئة اقتصادية أكبر لها في العراق، لتعويض الحصار المفروض عليها من العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها منذ السادس من الشهر الجاري

في الوقت الذي تحاول فيه إيران الهروب من العقوبات الأمريكية التي أثرت سلبًا على اقتصاد البلاد، لكن سرعان ما نجحت طهران في الالتفاف على العقوبات، وتمكنت من تصدير بعض نفطها خلال الجولة الأخيرة من العقوبات عن طريق إيقاف أنظمة التتبع في أسطولها وإخفاء وجهات الشحنات النهائية، إضافة إلى ذلك التركيز بشكل كبير على العراق من خلال علاقات تجارية واسعة، حيث تقوم بشكل كبير بتصدير سلعها وتقبض أثمانها بالعملة الإيرانية، إضافة إلى شراء الدولار من محلات الصرافة العراقية بالريال الإيراني، للحصول على الدولار بشكل غير رسمي.

قناة "إيران إنترناشيونال" أفادت بأنه مع عودة العقوبات على إيران، أصبح العراق أكبر مقصد لصادرات إيران من بين جاراتها، وازدادت التجارة بين البلدين في الأشهر الأخيرة لكن من طرف واحد، حيث إن العراق ليس حتى بين المصدرين العشرين الأوائل إلى إيران. فيما ذكر مسؤولون عراقيون أن إحصائيات الجمارك تشير إلى أن

قناة "إيران إنترناشيونال" أفادت بأنه مع عودة العقوبات على إيران، أصبح العراق أكبر مقصد لصادرات إيران من بين جاراتها، وازدادت التجارة بين البلدين في الأشهر الأخيرة لكن من طرف واحد، حيث إن العراق ليس حتى بين المصدرين العشرين الأوائل إلى إيران. فيما ذكر مسؤولون عراقيون أن إحصائيات الجمارك تشير إلى أن صادرات إيران إلى العراق خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام، بلغت 5 مليارات و730 مليون دولار، أي ما يعادل 21.4% من إجمالي صادرات إيران غير النفطية. وتشمل أهم الصادرات الإيرانية إلى العراق "أجزاء ومكونات التوربينات البخارية، والألواح والصفائح الرقيقة والأشرطة البلاستيكية، والأجبان، والآيس كريم، والأجهزة المنزلية، والمبردات المنزلية المائية، والمنتجات البلاستيكية، وأدوات المطبخ"، بحسب السومرية.



اقرأ أيضًا: عقوبات أمريكا على إيران.. إغلاق شركات وتسريح عمال لكن في المقابل، للعراق حصة متواضعة من الصادرات إلى إيران، ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، قام بتصدير ما قيمته 32 مليون دولار فقط إلى إيران، وأهمها كانت، النفايات والحديد الخردة، وسبائك الألومنيوم، بحسب المسؤولين. وفي مسعى للالتفاف على العقوبات الأمريكية، سمحت واشنطن للعراق بمواصلة استيراد الغاز وبعض السلع الأخرى من إيران بشرط ألا يدفع العراق ثمن الصادرات الإيرانية بالدولارات الأمريكية. الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم قالت: إن "العراق يعد نافذة إيران على العالم، وسوف تجيد طهران استخدام هذا الاستثناء، فالإيرانيون يجيدون فن التفاوض، وماهرون في إنتاج السلع، ومخلصون لوطنهم، ومؤمنون أن هذه الأزمة عابرة وسوف تزول بصمودهم". ويستورد العراق كميات كبيرة من مختلف البضائع من إيران، من بينها المنتجات الزراعية والغذائية والأجهزة والمعدات المنزلية ومكيفات الهواء، فضلًا عن قطع غيار السيارات.



اقرأ أيضًا: «الأرض المحروقة».. خطة حوثية لتفادي شبح الهزيمة على جانب آخر، يرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية على إيران تتناسب طرديا مع ازدياد ثقلها في العراق، ودورها في تشكيل الحكومة العراقية لا سيما بعد إعلان نتائج الانتخابات التي أعيد عدها يدويا عن تزوير وإتلاف لأصوات الناخبين، بحسب "سبوتنيك". ويعتقد المراقبون أن إيران تسعى إلى رئة اقتصادية أكبر لها في العراق، لتعويض الحصار المفروض عليها من العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها منذ السادس من الشهر الجاري، مستخدمة الانتخابات العراقية ورقة ضغط لإنعاش وضعها عبر حلفائها من المرشحين الفائزين. من ناحية أخرى، ذكر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن ثمة إمكانية لرفع التبادل التجاري بين إيران والعراق إلى نحو 20 مليار دولار سنويا.



اقرأ أيضًا: تركيا تقف في وجه ترامب وتدافع عن إيران وأضاف روحاني أن التجارة بين العراق وإيران قد ترتفع إلى 20 مليار دولار سنويا عبر الجهود الثنائية لتسهيل الاستثمار المشترك وتنمية التجارة الثنائية. وتابع: "عقدنا محادثات بشأن التجارة في الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية ونشاطات في حقل التنقيب عن النفط واستخراجه"، بحسب "إرنا". ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضعوطات متزايدة جراء العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران.

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