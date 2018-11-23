انت الان تتابع رحيل مودريتش ودور نيمار الأبرز في الصحف العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة باحتمالية رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش إلى صفوف إنتر وموقعة برشونة وأتلتيكو في الدوري الإسباني

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، على إمكانية انضمام الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، إلى نادي إنتر ميلان، في ظل رغبة الملكي في التعاقد مع كيليان مبابي، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "سوق الانتقالات في (البلاك فرايدي).. حان الوقت للعروض الخاصة، 50 لاعبًا للبيع قبل صراع يناير"، وأضافت "رافينيا خصم 34%، فابريجاس 50%، رامزي 67%، ودارميان 40%.. يا لها من صفقات"، وتابعت "فيدال ومالكوم يمكن أن ينتقلا مجانًا.. وإبراهيموفيتش.. ميلان يسير بأقصى سرعة في الصفقة: 6 أشهر مقابل 3 ملايين يورو".

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "مشكلة مضاعفة.. ميلان وهيجواين وألم مزدوج". وأضافت "جازيديس سيقرر.. من الممكن ترك مناقشة خيار الشراء وعدم التفاوض، جونزالو هيجواين في روما اليوم لطلب خفض العقوبة"، وتابعت "أنشيلوتي يقول نعم لكافاني: بطل لم أعمل معه من قبل". وأردفت "مودريتش يحرر نفسه.. تقارير من إسبانيا:

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "مشكلة مضاعفة.. ميلان وهيجواين وألم مزدوج".

وأضافت "جازيديس سيقرر.. من الممكن ترك مناقشة خيار الشراء وعدم التفاوض، جونزالو هيجواين في روما اليوم لطلب خفض العقوبة"، وتابعت "أنشيلوتي يقول نعم لكافاني: بطل لم أعمل معه من قبل".

وأردفت "مودريتش يحرر نفسه.. تقارير من إسبانيا: في يونيو الكرواتي سيغلق ملفه مع ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، رئيس النادي يريد الاستثمار في مبابي".

أما صحيفة "توتو سبورت" فعنونت: "ثلاثي مينديز.. في اجتماع القمة مع وكيل رونالدو. مديرو يوفنتوس لن يتحدثوا فقط من أجل قدوم روبين نيفيز في يناير. هناك أيضًا دي خيا وخاميس رودريجيز، كصفقات محتملة في الصيف".

وأضافت "أنشيلوتي: أود تدريب كافاني"، في رغبة صريحة من مدرب نابولي أن يعمل مع مهاجم باريس سان جيرمان".

وتابعت "إنتر في خطر خلال شهر يناير.. تشيلسي يريد سكرينيار.. وجالياني يقول: إبراهيموفيتش إلى ميلان، نعم".

الصحف الإسبانيةاهتمت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، بالتحديات التي يواجهها سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، بجانب التحضيرات الأخيرة لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، قبل المباراة المرتقبة بينهما، غدًا السبت.

وخرجت صحيفة ماركا بعنوان "شهر سانتياجو سولاري"، وتابعت الصحيفة "3 أهداف واضحة أمام المدرب، الأول مواصلة الفوز في الليجا لتقليص الفارق مع برشلونة، ثم تجاوز روما لضمان احتلال المركز الأول في المجموعة بالتشامبيونزليج، كذلك الفوز بكأس العالم للأندية".

وأوضحت الصحيفة، بأن حديث الساعة الآن في أتلتيكو مدريد، هو ضرورة تحقيق الفوز على برشلونة غدًا.

كما نقلت الصحيفة، تصريحات الفرنسي كريم بنزيما، حيث أكد أن مسئولية تسجيل الأهداف أصبحت على عاتقه، منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو"، جاء العنوان "دور نيمار"، وأضافت "بعد الكشف عن رغبته في العودة لبرشلونة، من المحتمل وجود صراع حاسم مع إدارة باريس، في الكامب نو يقبلون بعودة نيمار، ولكن يجب أن يجتمع مع بارتوميو، ليعبر عن رغبته ويستمع لشروط النادي".

وأبرزت الصحيفة بأن أنطوان جريزمان تواصل مع برشلونة، قبل حسم قراره بتجديد العقد مع أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.

كما نوهت الصحيفة برفض ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، التخلي عن خدمات لاعبه كريستان إيركسن لصالح الفريق الملكي.

وركزت صحيفة "سبورت" على مباراة برشلونة وأتلتيكو، وخرجت بعنوان "ثنائي برشلونة يستعدان لغزو واندا ميتروبوليتانو".

وأبرزت الصحيفة تألق ثنائي الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي ولويس سواريز، قبل مواجهة الروخي بلانكوس.

وتابعت الصحيفة: بعض القضايا الأخيرة في قلعة النادي الكتالوني، حيث أنكر والد رافينيا ألكانتارا، إمكانية رحيل ابنه عن برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة مشاركة سيرجيو بوسكيتس أمام أتلتيكو مدريد، فإنه سيكمل المباراة رقم 500 بقميص البلوجرانا.

أما صحيفة "سوبر ديبورتي" أبرزت تحضيرات فالنسيا لمواجهة رايو فاليكانو في إطار الليجا.

وأشارت إلى تأهب جونكالو جويديس لاعب الخفافيش، لخوض المباراة، من أجل استعادة النتائج الجيدة.