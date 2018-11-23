انت الان تتابع بايرن ميونيخ يرفض التعجل في شراء رودريجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٩ م

أكد كارل هاينز رومينيجه أن بايرن ميونيخ لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن لاعب الفريق البافاري خاميس رودريجز وما إذا كان يفعل بند شراء اللاعب بصورة نهائية أم لا، خاصة أن اللاعب الكولومبي يخوض موسمه الأخير على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ويملك البايرن خيار شرائه بصورة نهائية، إلا أن رومينيجه يفضل الحصول على وقته بالكامل لتحديد مستقبل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، وسط تقارير تفيد برغبة اللاعب نفسه في العودة من جديد إلى ريال مدريد، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وفي هذا الشأن قال رومينيجه: "في اتفاقنا مع ريال مدريد، نملك خيار شراء اللاعب حتى يوم 15 يونيو في عام 2019، ونحن لا نزال في شهر نوفمبر وبالتالي لا أرى أي أهمية في التحدث عن هذا الأمر في الوقت الحالي". وأضاف رومينيجه: "أرى أن خاميس قدم كرة رائعة الموسم الماضي، وكان من أفضل اللاعبين في الفريق على ما أتذكر،