الان تتابع جريفيث يختتم زيارته للحديدة.. ويدعو الأطراف للتفاوض بشأن الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
اختتم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، زيارته لمدينة الحديدة، ودعا الأطراف لانتهاز الفرصة لعقد مفاوضات مباشرة بشأن الأزمة اليمينة، بحسب ما أعلنته “سكاي نيوز”، اليوم الجمعة.
يشار إلى أن جريفيث، التقى أمس الخميس، الحوثيين لبحث مشاركتهم في مشاورات السلام المقرر انعقادها في السويد، إلا أنهم وضعوا شروطا للمشاركة تمثلت في نقل جرحى الميليشيات وضمان عودتهم لصنعاء.
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