مركز الملك سلمان يواصل دعم مشروعات التمكين للأسر السورية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية دعم مشروعات التمكين للأسر السورية الأشد احتياجًا في قطاع الزراعة قلعة المضيق.
وطبقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" يأتي هذا الدعم، لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات الحيوية التي أنهكتها الحرب.
يشار إلى أن مركز الملك سلمان قد مساعدات متنوعة للأسر المحتاجة في عدد من البلدان العربية والإسلامية.
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