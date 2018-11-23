كاتب: قضية خاشقجي محاولة لإعطاء تركيا وطهران والدوحة فرصة لالتقاط الأنفاس

كشف كاتب سياسي مصري، عن هدف ملف قضية الصحفي جمال خاشقجي، فيما أوضح محلل سياسي ليبي أنها قضية تعد انتصاراً يحسب للسعودية.

وذكر المحلل السياسي الليبي ناصف بوعون، أن قضية جمال خاشقجي تعد انتصارا سياسيا وقانونيا يحسب للسعودية، برغم متغيرات الظروف الدولية التي تتقاطع فيها المصالح، إلا أن السعودية أدارت الأزمة بسلاح المصداقية والاحتراف الدبلوماسي.

ويرى الكاتب السياسي المصري هشام النجار وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" ، أن هناك شكوكا قوية حول قضية خاشقجي، كونها عملية مخترقة من قبل أجهزة مخابرات إقليمية تابعة لدول تعتبر نفسها خصيما منافسا للمملكة، وهو ما يفسر تحول مسارها من عملية جنائية إلى عملية قتل مصورة ومراقبة من قبل المخابرات التركية، الهدف منها الإيقاع بالمملكة والإساءة لقادتها.

وأشار النجار إلى أن الغرض الرئيسي من ملف قضية خاشقجي هو استهداف مكانة المملكة ودورها الإقليمي

والعربي الذي أعاق وعرقل -بجانب أدوار مصر والإمارات والدول العربية- مشروع تركيا وقطر وإيران الإقليمي، الذي

يعاني من الانهيار والهزائم والتراجع، فكانت قضية خاشقجي محاولة لإعطاء النظام التركي، ونظامي طهران والدوحة الفرصة لالتقاط الانفاس، بعد الأزمات المتوالية التي عاشتها تلك الأنظمة.