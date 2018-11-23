صاعقة تودي بحياة شاب في خيبر بالسعودية

لقي شاب في منتصف العقد الثالث من عمره حتفه، عصر أمس (الخميس)، إثر تعرضه لصاعقة. وكان الشاب يسير بالقرب من قطيع أغنامه في إحدى المناطق الرعوية شمال محافظة خيبر أثناء هطول الأمطار. وحسب المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد مساعد السهلي، باشرت الفرق الإسعافية الحادثة بعد بلاغ ورد لغرفة العمليات، وعثر على الشاب متوفى، وتم نقله إلى مستشفى خيبر، وأودعت جثته ثلاجة الموت

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