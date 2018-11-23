هروب رئيس الجامعة الإسلامية في هولندا .. فما هي الأسباب؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أفاد مصادر مطلعة عن هروب رئيس جامعة أوروبا الإسلامية في روتردام هارب من السلطات القضائية.

وكان من المفترض أن يكون د.نديم بهجت كابيلي 57 عاماً رهن الاحتجاز للمحاكمة، للاشتباه في ارتكابه مخالفات غش وغسيل أموال.

وسبق أن تم إلقاء القبض عليه في الشهر الفائت بسبب قضية تزوير كبيرة في الضرائب تحدث في 'الجامعة الإسلامية في أوروبا'. وتم رفع فترة احتجازه قبل المحاكمة بسرعة، ولكن بعد فترة وجيزة، تقرر مجدداً أنه ما زال ينبغي عليه العودة للاحتجاز. ولكن بعد ذلك اختفى تماماً، وفق مصادر العدالة الهولندية. وقال متحدث باسم النيابة العامة إنهم يبذلون ما بوسعهم لاعتقاله.

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ويتهم كابيلي بقضايا فساد بالملايين ناتجة عن أشكال احتيال ودورات وهمية في هولندا والخارج.

وكانت مناقشات ودراسات في عام 1997 قد أفضت إلى اتخاذ مبادرة بإنشاء جامعة إسلامية بهولندا، تعبر عن وجهة نظر علمية إسلامية، كما أنها لا تغفل الواقع الهولندي، وتم افتتاحها رسمياً عام 2000.