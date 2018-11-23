شكرا لقرائتكم خبر عن نائب دار السلام يعلن تنظيم قافلة طبية بالدائرة بحضور محافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، فى تنظيم قافلة طبية ظهر اليوم الجمعة، بمنطقة دار السلام فى "مجمع المدراس"، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مختلف التخصصات، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والعميد طارق اليمني رئيس حي دار السلام.

وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القافلة الطبية، للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة، التي شملت تخصصات الأطفال، والباطنة، وعظام، والجهاز الهضمى، والرمد، وجراحة الفم، والإسنان، وأنف وأذن وحنجرة، والنساء، والجلدية، ومخ وأعصاب، ومسالك بولية، مع إجراء التحاليل وقياس السكر والضغط بالمجان.

ومن جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، إن القافلة الطبية تعد من أكبر القوافل الطبية علي مستوي جمهورية مصر العربية، التي دشنت في منطقة دار السلام، والتي تحمل 17 تخصصاً لمدة يوم واحد.

وتابع "عبد العزيز"، "أننا نستهدف تنظيم عدد من القوافل الطبية في كافة أحياء القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلي تقديم القوافل الطبية للخدمات الصحية للكشف علي فيروس سي، ضمن الحملة القومية للقضاء على المرض".

واستطرد: "قام الأطباء بعمل مسح شامل للسكر والضغط، كما يتم حاليا توقيع الكشف الطبى المجانى على الحالات المرضية، لجميع الأعمار فى كل التخصصات وتوفير الأدوية اللازمة لهم".