شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. "تعليم البرلمان" تناقش إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على مدار يومى الأحد والأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية. كما تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميى الإثنين والثلاثاء، لاستمرار مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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