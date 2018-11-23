وزيرة التخطيط تبحث مع وزيري التعليم والأوقاف إنشاء وقف خيري لدعم التعليم

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إنشاء وقف خيري لدعم العملية التعليمية، بحضور ممثلي البنوك والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص.
وأكدت "السعيد"- خلال الاجتماع- أهمية التعليم والاستثمار في البشر، مشيرة إلى ضرورة مساعدة ودعم وزارة التربية والتعليم في تنفيذ خطتها الطموحة للعملية التعليمية، مضيفة أن العمل لابد أن يكون بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشارت إلى أن الدولة تسعى دائما إلى ضخ كم ضخم من...
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