بالفيديو.. سيول العراق تقتل 7 أشخاص على الأقل في محافظة أربيل

كتبت: سارة سرحان

شهدت قرى عدّة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، هطول كميات كبيرة من الأمطار، منذ مساء أمس الخميس، تسببت بمقتل 7 أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة في البنية التحتية.

وقال قائممقام الشرقاط، علي دودح، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "7 أشخاص بينهم أمرأتين وخمسة أطفال من عائلتين لقوا مصارعهم بعد تعرضهم إلى الغرق بمياه الأمطار التي غمرت منازلهم". مشيراً إلى أن "سيول الأمطار الجارفة غمرت 300 منزل بالكامل في قرية الحورية بقضاء الشرقاط".

وأكد أن فرق الدفاع المدني تحاول إنقاذ السكان المحاصرين فوق أسطح المنازل منذ ساعات الصباح الأولى بسبب سيول الأمطار.

ودعا دودح، الحكومة العراقية وجميع طواقم بلدية صلاح الدين إلى التدخل العاجل في تقديم المساعدات وإغاثة السكان.