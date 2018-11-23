مصادر نقابية للنشرة: محاولة مشبوهة من قبل احد المدراء للتدخل بإنتخابات نقابة المحررين

تحدثت مصادر نقابية لـ"​النشرة​" عن محاولة "مشبوهة" من قبل احد المدراء في مؤسسة رسمية بالتدخل المباشر في موضوع ​انتخابات​ ​نقابة المحررين​، وتساءلت المصادر عما اذا كان المسؤول عن هذا المدير على علم بهذا التدخل بهذه الطريقة الفاضحة؟!.

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