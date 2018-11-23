احتفال لجمعية الكشاف الديمقراطي – حاصبيا بمناسبة الاستقلال

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، بان جمعية ​الكشاف الديمقراطي​ - حاصبيا احتفالا في جادة بطل الاستقلال الامير ​مجيد ارسلان​ عند المدخل الغربي للبلدة بمناسبة ​عيد الاستقلال​، شارك فيه الوحدات الحزبية والكشفية وحشد من المناصرين والمحازبين في دائرة ​مرجعيون​ حاصبيا، كما اضيء الشموع في النصب التذكاري لارسلان.

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