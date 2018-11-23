القطان: نتمنى تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع وذلك من أجل مصلحة لبنان

أكد ​الشيخ أحمد القطان​ في ذكرى المولد وأسبوع الوحدة الإسلامية و​عيد الإستقلال​، أنه يجب علينا "أن نعي أهمية الوحدة فيما بيننا لأنها الكفيلة بتحقيق نصرنا، ويجب أن تكون هذه الأعياد مناسبة لجمع شمل اللبنانيين وتوطيد أواصر المحبة سيما من خلال تعاون الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية في لبنان, وفيما بين كل اللبنانيين"

وأضاف الشيخ القطان خلال خطبة الجمعة في مسجد ومجمع عمر بن الخطاب في ​برالياس​، "يجب علينا أن نحفظ وحدتنا الوطنية والإسلامية من خلال حفظ المعادلة التي تحفظ قوتنا "الشعب والجيش والمقاومة"، لأن قوة لبنان هي بتصديه للعدو الصهيوني ولأي عدو يريد أن يهدد إستقرار لبنان وأمن لبنان وأمان لبنان لذلك نتمنى تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع وذلك من أجل مصلحة لبنان لأن كل ​الشعب اللبناني​ شبع شعارات وشبع كلاماً وخطابات ويريد أن يأكل ويشرب ويعيش حياة كريمة، فهذه الحياة الكريمة لا تكون إلا بتعاون القيادات السياسية من أجل ما فيه خير البلاد والعباد" .