افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان لجنة ​حي الطيرة​ في ​مخيم عين الحلوة​ نظمت اعتصاما تضامنيا سلميا مع أصحاب المحلات التجارية التي كانت عرضة للدمار والخراب، جراء الأحداث المؤسفة التي شهدها الحي في نيسان وآب من العام الماضي، بحضور لجنة حي الطيرة وممثلين عن لجنة المحلات المنبثقة ومسؤول الجبهة الديمقراطية في المخيم فؤاد عثمان والمبادرة الشعبية الفلسطينية وعدد من الفعاليات والمؤسسات، وذلك أمام المحلات المتضررة في ​الشارع الفوقاني​.

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حي الطيرة تنظم اعتصاما تضامنيا للتعويض لأصحاب المحلات بعين الحلوة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .