النشرة: مناطق النبطية ومرجعيون تشهد تساقطا غزيرا للأمطار التي حولت عدة طرق إلى مستنقعات

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "مناطق النبطية وإقليم التفاح وبنت جبيل ومرجعيون تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار، الّتي حوّلت عددًا من الطرقات إلى مستنقعات وبرك غاصت فيها السيارات، ما أدّى إلى وقوع حادث سير وانزلاقات على طريق دير الزهراني - حبوش - النبطية".
وأوضح أنّ "المناطق الجبلية، لا سيما في إقليم التفاح، تشهد ضبابًا كثيفًا لامس المرتفعات وحجب الرؤية، ما دفع بالدفاع المدني اللبناني إلى الطلب من السائقين القيادة بحذر خوفًا من الإنزلاقات وحوادث السير"، لافتًا إلى أنّه "تبيّن أنّ العاصفة الثلجية الخفيفة الّتي ضربت النبطية وبلداتها الليلة الماضية تسبّبت بتكسير أغصان الأشجار على الطرق، وتضرّر كروم العنب وأشجار الزيتون، وقد عمِل الأهالي صباحًا على تنظيف محيط منازلهم من مخلّفات هذه العاصفة".
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