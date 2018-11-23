النشرة: مناطق النبطية ومرجعيون تشهد تساقطا غزيرا للأمطار التي حولت عدة طرق إلى مستنقعات

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأنّ "مناطق النبطية و​إقليم التفاح​ و​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار، الّتي حوّلت عددًا من الطرقات إلى مستنقعات وبرك غاصت فيها السيارات، ما أدّى إلى وقوع حادث سير وانزلاقات على طريق ​دير الزهراني​ - حبوش - النبطية".

وأوضح أنّ "المناطق الجبلية، لا سيما في إقليم التفاح، تشهد ضبابًا كثيفًا لامس المرتفعات وحجب الرؤية، ما دفع ب​الدفاع المدني​ اللبناني إلى الطلب من السائقين القيادة بحذر خوفًا من الإنزلاقات وحوادث السير"، لافتًا إلى أنّه "تبيّن أنّ ​العاصفة الثلجية​ الخفيفة الّتي ضربت النبطية وبلداتها الليلة الماضية تسبّبت بتكسير أغصان الأشجار على الطرق، وتضرّر كروم العنب وأشجار الزيتون، وقد عمِل الأهالي صباحًا على تنظيف محيط منازلهم من مخلّفات هذه العاصفة".