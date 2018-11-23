الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقة سكنية في الحوش وآخر داخل شقة في كفرفاقود

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بأنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية في الحوش - صور"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من أحد المباني السكنية في كفرفاقود - الشوف، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
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