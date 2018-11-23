الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقة سكنية في الحوش وآخر داخل شقة في كفرفاقود

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية في الحوش - صور"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من أحد المباني السكنية في كفرفاقود - ​الشوف​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".