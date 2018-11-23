الرئيس الصيني يشارك في أعمال قمة مجموعة الـ20 في الارجنتين

أعلنت الخارجية الصينية، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيشارك في أعمال قمة مجموعة الـ20 للدول الصناعية الكبرى التي ستعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يومي 30 تشرين الثاني و1 كانون الاول.
وأضافت الخارجية في بيانها أن الرئيس شي سيقوم أيضا بزيارات رسمية في الفترة من 27 تشرين الثاني وحتى 5 كانون الاول لكل من إسبانيا والأرجنتين وبنما والبرتغال، وذلك بدعوات من قيادات هذه البلدان.
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