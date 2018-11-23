النشرة: الجيش السوري يشرف على الطريق الواصل لمعبر التنف

اشار مراسل "النشرة" في ​سوريا​، الى انه "بعد سيطرة ​الجيش السوري​ على تلول الصفا بدأت قواته العاملة في المنطقة الاشراف على الطريق الواصل للبادية السورية باتجاه ​معبر التنف​ الواقع عند مثلث الحدود السورية العراقية الاردنية، وحيث ترتفع التلول وتطل على البادية السورية ما يسمح للجيش السوري بمراقبة شبكة الطرق والامداد لقاعدة التنف الاميركية".

وتكشف تضاريس منطقة تلول الصفا الواقعة في ريف ​السويداء​ الشمالي الشرقي والتي سيطر الجيش السوري عليها قبل يومين وطرد منها ​تنظيم داعش​ صعوبة المعركة التي خاضها الجيش السوري في المنطقة حيث ان المنطقة تتشكل من تلال وكهوف صخرية يصعب اختراقها بالقذائف والصواريخ وتشكل سدا وحماية للمسلحين الذين تحصنوا داخلها.

ولا يزال لتنظيم "داعش" جيب في ​ريف حمص​ الشرقي ويعمل الجيش السوري على تطويقه وتقليص مساحة سيطرة التنظيم الارهابي عليه، ويبقى جيب اخر عند الحدود السورية العراقية في شرق ​دير الزور​.