حكومة فنلندا علّقت تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية قضية خاشقجي

أعلنت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية "ييل" أنّ "حكومة ​فنلندا​ قرّرت تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية و​الإمارات​، على أن يستمر إتمام الصفقات الحاصلة على تراخيص سابقة"، وذلك على خلفية مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​، والوضع في ​اليمن​.

وأوضحت الهيئة أنّ "القرار الفنلندي جاء في أعقاب تحرّكات مماثلة من جانب ​النرويج​ و​الدنمارك​"، وأيضًا على خلفية قضية خاشقجي ودور ​السعودية​ والإمارات في اليمن.