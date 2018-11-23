أعلنت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية "ييل" أنّ "حكومة فنلندا قرّرت تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية والإمارات، على أن يستمر إتمام الصفقات الحاصلة على تراخيص سابقة"، وذلك على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والوضع في اليمن.
وأوضحت الهيئة أنّ "القرار الفنلندي جاء في أعقاب تحرّكات مماثلة من جانب النرويج والدنمارك"، وأيضًا على خلفية قضية خاشقجي ودور السعودية والإمارات في اليمن.
شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة فنلندا علّقت تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية قضية خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .