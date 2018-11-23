إرتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا شرق أفغانستان إلى 26 قتيلا

أفاد مسؤولون في إقليم خوست بشرق ​أفغانستان​، لوكالة "فرانس برس"، بـ"ارتفاع حصيلة الضحايا نتيججة الإنفجار داخل مسجد، أثناء صلاة الجمعة في قاعدة للجيش الأفغاني في ولاية خوست جنوب شرق أفغانستان، إلى 26 قتيلًا 50 مصابًا".

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