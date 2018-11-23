قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز للتسوق في ألاباما

أعلنت السلطات الأميركية أن إطلاق نار داخل مركز للتسوق في ولاية ألاباما الأميركية أدى إلى إصابة شخصين.
وأوضحت الشرطة أن الحادث الذي وقع في مجمع "ريفرتشيس غاليريا" في هوفر بدأ جراء مشادّة بين رجل يبلغ من العمر 18 عاماً ورجل يحمل السلاح.
وأكد قائد شرطة هوفر، غريغ ريكتور، أن المسلح أطلق النار على الشاب وأصابه.
وتابع: "بعدما حاول المهاجم الهرب، قام ضابط في الشرطة باللحاق به، وأطلق النار عليه. الأمر الذي أدى إلى مقتله".
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