قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز للتسوق في ألاباما

أعلنت ​السلطات الأميركية​ أن ​إطلاق نار​ داخل مركز للتسوق في ولاية ​ألاباما​ الأميركية أدى إلى إصابة شخصين.

وأوضحت ​الشرطة​ أن الحادث الذي وقع في مجمع "ريفرتشيس غاليريا" في هوفر بدأ جراء مشادّة بين رجل يبلغ من العمر 18 عاماً ورجل يحمل ​السلاح​.

وأكد قائد شرطة هوفر، غريغ ريكتور، أن المسلح أطلق النار على الشاب وأصابه.

وتابع: "بعدما حاول المهاجم الهرب، قام ضابط في الشرطة باللحاق به، وأطلق النار عليه. الأمر الذي أدى إلى مقتله".