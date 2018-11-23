طريق عيناتا الارز مفتوحة للسيارات الرباعية الدفع بسبب ارتفاع الثلوج

افادت معلومات صحافية أن ​طريق عيناتا الارز​ مفتوحة فقط للسيارات الرباعية الدفع بسبب ارتفاع ​الثلوج​. وحذر رئيس مركز الارز لجرف الثلوج في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ داني الفخري من خطر تكون الجليد ليلا وصباحا لتدني الحرارة الى ما دون الصفر.

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