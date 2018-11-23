الجمبري يتراجع 120 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر كيلو الجمبري في سوق العبور، اليوم الجمعة، بقيمة 120 جنيهًا مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 250 و300 جنيه.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو سمك البلطي اليوم الجمعة، بقيمة 50 قرشًا، ليتراوح بين 23 و25 جنيهًا، وارتفع سعر المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 59 و 67 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 34 و40 جنيهًا، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

واستقر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها، وسعر كيلو الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيها.