حملات أمنية متنوعة لملاحقة الخارجين على القانون في 9 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ووجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية مكبرة بمدن "القاهرة الجديدة، العبور، بدر، الشروق، 6 أكتوبر، 15 مايو، دمياط الجديدة، الساحل الشمالي، السادات، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، النوبارية الجديدة، أسيوط الجديدة" لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية -بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة (231) مخالفة إدارية متنوعة .

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة - حملة أمنية مكبرة شملت عدداً من شوارع وميادين العاصمة ، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة (508 مخالفة إدارية، 99 مخالفة إشغال طريق، 10 بائع متجول، 2 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة ، 23 محضر تلوث بيئة ، 60 محضر إدارة بدون ترخيص، 11 لافته إعلانات بدون ترخيص، 4 عربات لبيع المأكولات ، 14 قرار غلق إداري، 11 مركبة توك توك – 7834 مخالفة مرورية متنوعة ".

وقادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان - حملة أمنية مكبرة ، تمكنت خلالها من ضبط "فرد خرطوش ، 22 قضية تموين ، 527 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 309 حكم قضائي متنوع".

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية - حملة مرورية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية، وتمكنت خلالها من ضبط ( 94 مخالفة إشغال بالطريق العام، 24 مخالفة مرورية ، 4 قطع سلاح أبيض ، 11 قضية سرقة تيار كهربائي، 14 قضية تموين متنوعة ".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر خلالها حملات أمنية من ضبط 9 قضايا تموينية متنوعة، 107 مخالفة إشغال بالطريق العام، تنفيذ 61 حكم قضائي متنوع، 194 مخالفة مرورية متنوعة.

كما ضُبط 10 مخالفات إشغال بالطريق العام، 6 حكم قضائي متنوع، 45 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد على دائرة مركز شرطة الداخلة.

وفي محافظة المنيا ضُبط 8 قطع سلاح ناري و24 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 5 قضايا تموينية متنوعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط (بندقية آلية وفرد روسي، 317 مخالفة مرورية متنوعة، 340 مخالفة إشغال بالطريق العام، 45 قضية تموينية، تنفيذ 63 حكم قضائي، وتم ضبط (فرد خرطوش، 3 قضايا مخدرات، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وفي البحيرة تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض، 21 قضية تموينية، 16 قضية سرقة تيار كهربائي، 123 مخالفة مرورية متنوعة، إزالة 2417 حالة تعدي متنوعة، تنفيذ 62 حكم قضائي متنوع).

ونجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط ( 4 قطع سلاح ناري، قضيتين مخدرات، متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما قضايا متنوعة، 2 قطعة سلاح أبيض، 18 قضية فى مجال المسطحات، 123 قضية تموينية، 995 مخالفة مرورية متنوعة، إزالة 534 حالة تعدى متنوعة، تنفيذ 1005 حكم قضائى متنوع).

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.