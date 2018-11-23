رغم سوء الطقس.. انتظام العمل ببوغاز ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

انتظمت حركة التداول التجاري داخل هيئة ميناء دمياط، على الرغم من سوء الطقس وهطول أمطار غزيرة على مناطق عدة في مختلف أنحاء المحافظة في الساعات الأخيرة، وتواصل العمل بالبوغاز حيث استقبل الميناء سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء، اليوم الجمعة، إلى 15 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.