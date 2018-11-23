بالصور.. الأقصر تستضيف فعاليات البطولة الدولية للترايثلون

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

استضافت محافظة الأقصر فعاليات البطولة الدولية للترايلثون، التي ينظمها الاتحاد المصري للترايثلون (الثلاثي)، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2018 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.

أكد أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون بأن منافسات البطولة تضمنت، الجري والدراجات بمشاركة ما يقرب من 400 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات العمرية من مصر والدولة العربية والأفريقية والأجنبية.

وأوضح ناصر أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة التى تقام على هامش البطولة، أهمها اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للترايثلون، وكذلك اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى، وأيضا الاتحاد الأفريقى، وأخيرا اجتماع الجمعية العمومية للدول الناطقة بالفرنسية وذلك بمشاركة ما يزيد على 37 دولة عربية وأفريقية وأجنبية وبحضور وفود رفيعة المستوى من الاتحادات العربية والأفريقية والدولية المختلفة.