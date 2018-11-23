صياد يطعن صديقه لخلافات مالية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب صياد بمدينة المطرية في الدقهلية، اليوم الجمعة، بطعن نافذ في البطن إثر تلقيه طعنة من صديقه لوجود خلافات مالية بينهما.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول "محمود.ع . ع"، 29 سنة، صياد، ومقيم بندر المطرية، مصابا بجرح شبه نافذ بالبطن.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد عمر سليمان، رئيس المباحث، وبسؤاله اتهم "مختار. م.ا"، 55 سنة، صياد بالتعدي عليه بآلة حادة "سكين" لخلافات مالية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.