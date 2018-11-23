وزير الآثار يصل إلى الأقصر للإعلان عن كشف أثري جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

وصل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى محافظة الأقصر، اليوم الجمعة ، للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة القرنة بالبر الغربي وتفقد أعمال الترميمات الجارية بعدد من المواقع الأثرية.

ومن المقرر أن يستهل وزير الآثار إلى الأقصر جولته بتفقد متحف الأقصر ثم أعمال الترميمات بمعبدي الكرنك والأقصر ومشروع تأهيل المواقع الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتوجه وزير الآثار صباح غدا السبت، إلى منطقة البر الغربي للإعلان عن كشف أثري جديد في مؤتمر صحفي في موقع الكشف.