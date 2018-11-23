8 محافظات تشارك في فعاليات برنامج "أبطال المجتمع" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

استضافت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج "أبطال المجتمع" بمشاركة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر الفعاليات كل من: اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، ومندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وممثل من وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال مندي عكاشة، إن البرنامج تضمن مسيرة مشي تحت شعار "لا للإرهاب"، ومجموعة من الأنشطة في كرة القدم، وتنس طاولة، وكرة طائرة، ومسابقات ترويحية، وندوة دينية، وتم توزيع عدد من الجوائز على المشاركين، موضحا أنه شارك في اللقاء 300 فرد من 8 محافظات هي: المنوفية، بني سويف، أسيوط، المنيا، الدقهلية، القاهرة، كفر الشيخ، القليوبية) وذلك للمرحلة العمرية من 10 إلى 18 سنة.

وأوضح "عكاشة" أن اللقاء يهدف إلى تهذيب سلوك نزلاء تلك المؤسسات من خلال ممارسة النشاط الرياضي بالإضافة إلى العمل على تأهيل ودمج الأطفال في المجتمع ونشر الحس الوطني.