انتحار عامل بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

انتحر عامل بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بتناول قرص حفظ الغلة "الحبة القاتلة" إثر إصابته بأزمة نفسية.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى طلخا المركزي بوصول على "أحمد. ع. ا"، 25 سنة، عامل، ومقيم بقرية دميرة مصابا بحالة إعياء وقئ ادعاء تناول مادة سامة وتوفي عقب وصوله.

إنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب أحمد العزب، إلى المستشفى، وبسؤال والده قرر بتناول نجله قرص كيماوي لحفظ الغلال، نتيجة معاناته من مرض نفسي.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.