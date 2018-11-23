محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين: شهدت محافظة الغربية اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على عدة مدن منها المحلة الكبرى وسمنود وطنطا وكفر الزيات. ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشرت الدوريات المرورية على الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية. ووجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسحب مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين. وأعلنت شركة الكهرباء حالة الطواري تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمطار غزيرة على محافظة الغربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .