وزير الخارجية الدرديرى يستعرض تطورات الاوضاع المحلية والاقليمية بالمانيا

تتواصل الجولة الاوربية التى يقوم بها د. الدرديرى محمد احمد وزير الخارجية الذى التقى نظيره الالمانى كونو ماس بمكتب الاخير بالعاصمة الالمانية برلين .

وقدم الدرديرى لكونو – حسب سونا- شرحا مفصلا حول التطورات الإقليمية الراهنة خاصة الاوضاع في ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطي منوها لجهود السودان في دعم الاستقرار واستدامة السلام الاقليميين.

و تناول الدرديرى تطورات الأوضاع الداخلية ومسارات السلام في دارفور و المنطقتين، منوها إلي جهود السودان في استضافة مؤتمر دول جوار ليبيا في الخرطوم نهاية الشهر الجاري وكذلك عقد جولة مفاوضات بين الفرقاء في افريقيا الوسطي في وقت يحدد لاحقا في شهر ديسمبر القادم.

وقد تطابقت وجهة نظر الجانبين في ضرورة دعم الاستقرار الاقليمي وكذلك توحيد الموقف الدولي بشأن ليبيا، واتفق الجانبان كذلك علي مواصلة انفاذ برامج التعاون المشترك في كافة المجالات واستدامة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)