الزعفوري يعلن تشكيلة الهلال للسلاطين

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال تشكيلته الأساسية التي سيدفع بها لمباراة اليوم امام مريخ السلاطين بملعب النقعة بالفاشر، في الأسبوع الأول للدوري الممتاز وتتكون تشكيلة التونسي اراد الزعفوري من يونس الطيب في حراسة المرمى ورباعي خط دفاع من اليمين لليسار، اطهر الطاهر، النيجيري ايمانويل، عمار الدمازين، محمود امبدة، وفي خط الوسط يلعب كل من نزار حامد، شرف شيبوب، بوبكر ديارا، وفي المقدمة الهجومية محمد موسي الضي، البرازيلي جيوفاني ووليد الشعلة.

وكانت بعثة الهلال قد وصلت للفاشر صباح اليوم الجمعة وسط استقبال كبير من ولاية شمال دارفور والاتحاد الكرة والأندية الرياضية وانصار النادي بالفاشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)