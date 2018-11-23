الاتحاد يطالب الأندية بتوفيق أوضاع الأجانب

أصدر الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني تعميم جديد لأندية الوري الممتاز، والاتحادات المحلية، والاتحادات المحلية تحت الترفيع، بشأن اللاعبين الأجانب في السودان، حيث تم إمهالهم لتوفيق أوضاع اللاعبين الأجانب بالكشوفات عبر استكمال إجراءات الإقامة الخاصة بهم في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيلهم, وأفاد بيان الأمين العام -وفق قوون – أنه وبعد انقضاء فترة المساح سيكون اللاعب الأجنبي موقوفاً تلقائياً ويتحمل أي النادي تبعات اشراكه في المباريات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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