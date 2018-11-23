الفنان الكبير عوض الكريم عبد الله عاتب على الفنانين الشباب ويستثني انصاف فتحي ويعلن اعجابه بصوتها

قال الفنان الشعبي الكبير عبد الكريم عبد الله ان الفنانيين الشباب يرددن اغنياتهم دون اذن بينما انا وغيري نسعد بترديدهم لاغنياتنا لانها امتداد طبيعي لنا مضيفا قوله (نحن ما ناس محاكم).
واستثنى عوض الكريم عبد الله الفنانة الشابة انصاف فتحي من ذلك حيث قال :(بالامس القريب التقيت الفنانة انصاف فتحي وطلبت ترديد احدى اغنياتي وسمحت لها بذلك وقلت لها انا من اشد المعجبين بصوتك وشكرتها لانها استأذنت وهذا هو المهم بالنسبة لي).
واستطرد عبد الكريم قائلا :(فنحن تعلمنا السماحة الروح وحسن التعامل من كبار المطربين الذين سبقونا بالمجال امثال سيد خليفة وعثمان حسين ومحمد وردي وغيرهم وتعلمنا منهم العطاء دون مقابل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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