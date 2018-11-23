الملاعب تسمح لقناة الهلال بنقل التتويج

في مبادرة طيبة وافق المهندس محمد عمر الفاروق رئيس مجلس قناة الملاعب لقناة الهلال بنقل حفل تتويج الهلال بالدوري الممتاز عصر اليوم من الفاشر. وجاءت هذه الخطوة بحسب صحيفة قوون في إطار بداية التعاون المشترك بين القناتين في هذا الموسم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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